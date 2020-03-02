خارجية سوريا: نؤكد العزم والتصميم على التصدي للعدوان التركي السافر

اعربت ​وزارة الخارجية السورية​ عن "إدانتها الشديدة ورفضها القاطع للعدوان التركي الغاشم على سيادة وحرمة ​الأراضي السورية​ والذي يأتي تتويجاً للسلوك العدواني لنظام الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ ودعمه اللامحدود للمجموعات ​الإرهاب​ية".

ولفتت الخارجية الى ان "العدوان التركي يوضح مجدداً افتقار نظام أردوغان لأدنى درجات الصدقية من خلال انتهاكه وعدم التزامه بموجبات مخرجات عملية ​أستانا​، وتفاهمات سوتشي، وإصراره على البقاء في خندق واحد مع المجموعات الإرهابية الأمر الذي يثبت ما دأبت سورية على تأكيده بأن نظام أردوغان غير جدير ولا مؤهل ليكون أحد ضامني عملية أستانا".

واكدت "عزمها وتصميمها على التصدي للعدوان التركي السافر بكل الحزم ووضع حد لكافة التدخلات التركية حفاظاً على سلامة ووحدة الأراضي السورية وطالبت ​المجتمع الدولي​ بإدانة العدوان التركي الذي يشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي ووضع حد لسلوكيات نظام أردوغان في دعم الإرهاب وأخطار انتشاره في المنطقة و​العالم​ وذلك بنقل الإرهابيين إلى ​ليبيا​ والمتاجرة بمعاناة السوريين لابتزاز الدول الأوروبية من خلال السماح لموجات من المهجرين بالتوجه إلى ​أوروبا​".

