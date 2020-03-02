الجيش الإسرائيلي:رصدنا محاولة قنص ضد جنودنا من سوريا واستهدفنا المركبة

أعلن المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ أفيخاي أدرعي أنه "قبل قليل رصدت قوة من الجيش الإسرائيلي محاولة لتنفيذ عملية قنص في منطقة شمال هضبة ​الجولان​، نظرًا لذلك أغارت القوة على ال​سيارة​ المتورطة في محاولة تنفيذ العملية".

وأفادت قناة "الميادين" عن مصادر محلية سورية، وجود "تحليق لطائرات الجيش الإسرائيلي فوق أجواء مجدل شمس ومراصد الاحتلال ب​جبل الشيخ​".

يأتي ذلك بعد أن أعلنت وكالة سانا، أن "​القوات الإسرائيلية​ إستهدفت ب​صاروخ​ من فوق الجولان المحتل سيارة مدنية بمنطقة ​عين التينة​ بريف القنيطرة".