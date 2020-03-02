الجيش الإسرائيلي:رصدنا محاولة قنص ضد جنودنا من سوريا واستهدفنا المركبة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه "قبل قليل رصدت قوة من الجيش الإسرائيلي محاولة لتنفيذ عملية قنص في منطقة شمال هضبة الجولان، نظرًا لذلك أغارت القوة على السيارة المتورطة في محاولة تنفيذ العملية".
وأفادت قناة "الميادين" عن مصادر محلية سورية، وجود "تحليق لطائرات الجيش الإسرائيلي فوق أجواء مجدل شمس ومراصد الاحتلال بجبل الشيخ".
يأتي ذلك بعد أن أعلنت وكالة سانا، أن "القوات الإسرائيلية إستهدفت بصاروخ من فوق الجولان المحتل سيارة مدنية بمنطقة عين التينة بريف القنيطرة".
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