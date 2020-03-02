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الجيش الإسرائيلي:رصدنا محاولة قنص ضد جنودنا من سوريا واستهدفنا المركبة

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أعلن المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ أفيخاي أدرعي أنه "قبل قليل رصدت قوة من الجيش الإسرائيلي محاولة لتنفيذ عملية قنص في منطقة شمال هضبة ​الجولان​، نظرًا لذلك أغارت القوة على ال​سيارة​ المتورطة في محاولة تنفيذ العملية".

وأفادت قناة "الميادين" عن مصادر محلية سورية، وجود "تحليق لطائرات الجيش الإسرائيلي فوق أجواء مجدل شمس ومراصد الاحتلال ب​جبل الشيخ​".

يأتي ذلك بعد أن أعلنت وكالة سانا، أن "​القوات الإسرائيلية​ إستهدفت ب​صاروخ​ من فوق الجولان المحتل سيارة مدنية بمنطقة ​عين التينة​ بريف القنيطرة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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