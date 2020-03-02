سانا: الجيش الاسرائيلي يعتدي بصاروخ من فوق الجولان على سيارة مدنية بريف القنيطرة

افادت وكالة "سانا" بأن "​الجيش الاسرائيلي​ الإسرائيلي إعتدى ب​صاروخ​ من فوق ​الجولان​ السوري على ​سيارة​ مدنية في عين التينة بريف القنيطرة". إضغط للمزيد

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