افاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ عن "سماع دوي ​انفجار​ قرب منصة ​عين التينة​ غرب بلدة حضر بالريف الشمالي لبلدة ​القنيطرة​، تزامناً مع تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي المسيّر في أجواء مجدل شمس".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: سماع دوي انفجار غرب بلدة حضر بريف القنيطرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.