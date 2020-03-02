أردوغان عن اللاجئين: المسألة حُسمت والأبواب لن تغلق

أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، إن مسألة فتح الأبواب أمام ​اللاجئين​ في اتجاه ​أوروبا​ قد حسمت، والأبواب لن تغلق. وأكد أردوغان أن دول ​الاتحاد الأوروبي​ ستتحمل بهذه الخطوة نصيبها من الأعباء، لافتاً إلى أنه "عندما فتحنا أبوابنا أمام اللاجئين نحو أوروبا، انهمرت علينا ​الاتصالات​ الهاتفية لإغلاقها. هذه المسألة حُسمت والأبواب فتحت ولن تغلق مجددا، وستتحملون نصيبكم من هذه الأعباء"، في إشارة إلى دول الاتحاد الأوروبي.

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