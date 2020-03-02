نتانياهو يدعو الإسرائيليين للتصويت رغم المخاوف من فيروس كورونا

حض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإسرائيليين على التوجه إلى مراكز الاقتراع رغم المخاوف المتزايدة من تفشي فيروس كورونا المستجد.
واكد نتانياهو في تصريح له بعد الإدلاء بصوته في القدس أن "فيروس كورونا تحت السيطرة الكاملة، يمكن للناس الإدلاء بأصواتهم بثقة تامة"، محذرا من "الأخبار الكاذبة" التي قد تثنيهم عن التوجه إلى مراكز الاقتراع.
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