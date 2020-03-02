نتانياهو يدعو الإسرائيليين للتصويت رغم المخاوف من فيروس كورونا

حض رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ الإسرائيليين على التوجه إلى ​مراكز الاقتراع​ رغم المخاوف المتزايدة من تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد. واكد نتانياهو في تصريح له بعد الإدلاء بصوته في ​القدس​ أن "فيروس كورونا تحت السيطرة الكاملة، يمكن للناس الإدلاء بأصواتهم بثقة تامة"، محذرا من "​الأخبار​ الكاذبة" التي قد تثنيهم عن التوجه إلى مراكز الاقتراع.

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