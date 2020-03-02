أردوغان: مصير الجيش السوري الهلاك إن لم ينسحب للنقاط التي حددناها

أكّد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، أنه "إن لم ينسحب ​الجيش السوري​ إلى الحدود التي وضحتها ​تركيا​، فإن مصيرها سيكون الهلاك". وخلال كلمة ألقاها أمام تجمع ل​حزب العدالة والتنمية​ الحاكم، شدد أردوغان على أن "ما خسره النظام من عناصر ومعدات وعربات حتى الآن ليس سوى مجرد بداية"، لافتاً إلى أن "عملية درع الربيع تستهدف فقط عناصر ​النظام السوري​ الذين هاجموا قواتنا، ولا نستهدف ​روسيا​ أو ​إيران​"، مؤكداً أن العملية نجحت في قتل 2557 جندياً ​سوريا​ً. ونوّه أردوغان بأن "​تقارير​ اللجنة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، أظهرت ارتكاب النظام السوري جرائم حرب باستهدافها المدنيين والمنظمات الطبية".

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