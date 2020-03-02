إيران تعلن عن 12 وفاة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت إيران الاثنين تسجيل 12 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، ما يرفع إجمالي حصيلة الوفيات في البلاد جراء المرض في إلى 66.

وقال نائب وزير الصحة الإيراني علي رضا رئيسي في مؤتمر صحفي إن عدد الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 1501 بعد تسجيل 523 إصابة جديدة خلال يوم واحد.

وأوضح المسؤول "المحافظات الأكثر تضررا هي طهران وقم (وسط) وجيلان (شمال)"، مضيفا أن 291 شخصا قد شفوا من المرض حتى الآن، أي 116 حالة شفاء إضافية عن الأحد.

وأفادت وكالة إرنا الرسمية الإيرانية للأنباء الاثنين بوفاة عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام محمد ميرمحمدي البالغ من العمر 72 عاماً في مستشفى مسيح دانشوري في طهران.

ولم تحدد إرنا سبب الوفاة لكن هذا المستشفى يعد مركز استقبال مرضى فيروس كورونا في العاصمة الإيرانية.

41 % من المصابين التقطوا العدوى من المراكز الطبية

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إلى ذلك، قال نائب رئيس لجنة الصحة بالبرلمان الإيراني، محمد حسين قرباني إن "41% من مرضى کورونا أصيبوا بالعدوى خلال مراجعة المراكز الطبية" .

كما أكد قرباني خلال اجتماع مع لجنة مكافحة كورنا في محافظة جيلان، شمال البلاد، أن اللجنة قررت إغلاق تلك المراكز الطبية الملوثة، بحسب ما نقلت عنه وكالة العمل الايرانية "ايلنا".

كذلك علق قرباني على تصريحات نائب رئيس مجلس الشورى (البرلمان)، مسعود بزشكيان، حول ضرورة جلب خبراء صحة أجانب لمكافحة كورونا وإدارة الأزمة، معتبراً أن "إيران لديها الإمكانيات والخبرات الكافية وأن هذه التصريحات تضلل الرأي العام".

ووجهت المنظمات الدولية والمحلية انتقادات شديدة للنظام الإيراني، بسبب طريقة تعامله مع الأزمة، والتكتم على المعلومات وعدم الشفافية في تفشي المرض بين المواطنين.

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