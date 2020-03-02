دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية لأول مرة.. وفيات كورونا تتجاوز 3 آلاف شخص حول العالم

ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، صباح اليوم الاثنين، إلى 3 آلاف و39 حالة وفاة، منذ تفشي المرض في الصين في ديسمبر الماضي.

كما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بمرض متلازمة التهاب الجهاز التنفسي (كوفيد-19)، الذي انتشر في 70 دولة وإقليمًا، إلى 88 ألفًا و437 على مستوى العالم مع نهاية يوم أمس الأحد، الأول من مارس، وفقًا لبيانات المفوضية الوطنية للصحة في الصين ووكالة أنباء بلومبرج .

وباستبعاد عدد حالات الإصابة والوفيات في الصين، بلغ عدد الإصابات المؤكدة عالميًا، 8 آلاف و411 شخصًا و127 حالة وفاة.