ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، صباح اليوم الاثنين، إلى 3 آلاف و39 حالة وفاة، منذ تفشي المرض في الصين في ديسمبر الماضي.
كما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بمرض متلازمة التهاب الجهاز التنفسي (كوفيد-19)، الذي انتشر في 70 دولة وإقليمًا، إلى 88 ألفًا و437 على مستوى العالم مع نهاية يوم أمس الأحد، الأول من مارس، وفقًا لبيانات المفوضية الوطنية للصحة في الصين ووكالة أنباء بلومبرج .
وباستبعاد عدد حالات الإصابة والوفيات في الصين، بلغ عدد الإصابات المؤكدة عالميًا، 8 آلاف و411 شخصًا و127 حالة وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة.. وفيات كورونا تتجاوز 3 آلاف شخص حول العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.