لبنان: الأخبار الكاذبة حول انتشار كورونا تتسبب في هلع غير مبرر

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - أ ش أ

قالت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد إن الشائعات والأخبار الكاذبة والملفقة التي يجري تداولها على نحو مكثف حول انتشار فيروس كورونا تحدث هلعا وتنعكس سلبا على معنويات اللبنانيين المثقلين بالهموم المعيشية.

وأشارت وزيرة الإعلام – في تصريح اليوم – إلى أن اتفاقا أُبرم مع وزير الصحة حمد حسن لتكون الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) هي المصدر الرسمي المعتمد لنشر المعلومات حول فيروس كورونا، وهو ما يقتضي من جميع وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحذر والحصول على الخبر الدقيق من الوكالة.

وشددت على أن الوضع يتطلب من جميع وسائل الإعلام في لبنان التحلي بالمسئولية الوطنية والوعي، والتخلي في ظل هذه الظروف عن أي سعي وراء سبق صحفي قد يعرض البلاد لمخاطر شتى.

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من جانبه، قال وزير الصحة حمد حسن إن عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان 10 أشخاص وجميعهم أتوا من خارج البلاد، لافتا إلى أنه لم يُسجل انتقال أي عدوى، وأن الفيروس لم يتحول إلى وباء انتشاري في لبنان.

وأشار وزير الصحة اللبناني – في حديث اليوم لإذاعة صوت لبنان – إلى أن الوضع في البلاد مطمئن طالما يتم الالتزام بالإرشادات العالمية وتوجيهات وزارة الصحة، مشددا على أهمية الوعي العائلي واللجوء إلى الحجر المنزلي في حال الشكوك بخطر الإصابة بما يشكل أعلى منسوب وقائي لتجنب انتشار الفيروس.

ولفت إلى أنه جرى العمل على تقليص الرحلات من إيران وإيطاليا، من خلال السماح فقط للمواطنين اللبنانيين بالعودة إلى وطنهم وكذلك الأجانب الذين يحملون إقامة شرعية سارية.