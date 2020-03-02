إيران تعلن إغلاق المدارس حتى نهاية الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران (د ب أ)

أعلن المتحدث باسم الحكومة الايرانية، علي ربيعي، اليوم الاثنين، إغلاق المدارس حتى نهاية الأسبوع لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، وأنه إذا لزم الأمر بحث إغلاق المدارس الاسبوع المقبل، فسيتم عقد اجتماع في نهاية الاسبوع وسنتخذ قرارا بذلك الشأن .

وجاءت تصريحات ربيعي التي نقلتها وكالة أنباء "فارس" الايرانية، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بناء على الاتصالات الهاتفية مع وزير التعليم والمسؤولين المعنيين.

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من ناحية أخرى، أعلن مدير احدى الشركات المنتجة للمعدات الطبية الايرانية إنه سيتم اليوم الاثنين إرسال كمية من المعدة الطبية للتشخيص السريع لفيروس كورونا، من الصين إلى إيران.

وقال بويا شفيعي الذي يتابع مسألة توفير المعدة الطبية الخاصة بتشخيص كورونا، في تصريح أدلى به لوكالة أنباء "فارس": إنه وفي ضوء المحادثات التي أجريناها مع الشركات الصينية ذات الصلة، وعمليات التنسيق التي أجرتها السفارة الايرانية في بكين، سيتم ارسال كمية من المعدة الطبية الخاصة بالتشخيص السريع لفيروس كورونا إلى إيران".

وأوضح شفيعي أن هذه المعدة الطبية، قادرة على تشخيص الاصابة بفيروس كورونا خلال فترة 15 دقيقة.