صور.. بدء فعاليات المؤتمر الدولي العاشر للتنمية الزراعية في "زراعة الفيوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي: شهد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عيسي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، اليوم الاثنين، انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي العاشر للتنمية الزراعية المتواصلة بجامعة الفيوم. ويعقد المؤتمر تحت إشراف الدكتورة مني الخشاب عميد كلية الزراعة، رئيس المؤتمر، والدكتورة نيفين السواح وكيل الكلية للدراسات العليا، مقرر المؤتمر، والدكتور جمال محمود وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أمين المؤتمر. وقال "شديد" إن كلية الزراعة تمثل ركيزة أساسية من ركائز الجامعة خاصة أنها واحدة أقدم الكليات بالجامعة وتضم عددا كبيرا من الأساتذة والطلاب. وأشاد رئيس الجامعة بمحاور المؤتمر التي تأتي متوافقة مع خطة التنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠، وأضاف أن تنمية الجانب الزراعي يسيطر على حيز كبير من اهتمامات القيادة السياسية للدولة المصرية.

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