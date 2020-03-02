كيف تحركت الكنائس المصرية بالداخل والخارج للتصدي لـ"كورونا"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

اتخذت الكنيسة المصرية في الداخل والخارج، عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، الذي تفشّى في مختلف أنحاء العالم، وبات مثيرًا للقلق من انتقاله من شخص لآخر وخاصة فيما يتعلق بطقس التناول.

واتخذت الكنيسة الأرثوذكسية، عددًا من الإجراءات الوقائية لكل المشاركين في صلوات القداسات بالكنائس حفاظا على سلامة المصلين وخوفًا من انتشار الفيروس.

وطلب القمص رويس عويضة، راعي كنيسة الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، باتخاذ هذه الإجراءات وهي أنه على كل متقدم للتناول إحضار اللفافة الخاصة به شخصيًا ليستخدمها في التناول حيث إنه تقرر ألا تكون هناك لفائف عامة في الكنائس.

كما طلب من كل سيدة إحضار الإيشارب الخاص بها حيث أنه لن تكون هناك إيشاربات عامة في الكنيسة، كما ستقوم الكنيسة بتوفير أكواب بلاستيكية للاستخدام مرة واحدة بعد التناول، لافتًا إلى أنه سيتم العمل بهذه الإجراءات بدءًا من أمس (الأول من مارس).

وفيما يتعلق بالكنائس المصرية في الخارج، أعلن الأنبا أنطونيو أسقف ميلانو وقف الصلوات والاجتماعات والأنشطة بالكنائس لأجل غير مسمى للحد من انتشار الفيروس، خاصة وأن إيطاليا من الدول التي ظهرت فيها حالات إصابة بالمرض فى فترة زمنية قصيرة.

وعقب ظهور حالة جديدة بفيروس كورونا باليونان، أصدرت إيبارشية اليونان للأقباط الأرثوذكس بيانا احترازيا لمنع انتشار الفيروس، وجاء فيه: "لن توفر الكنيسة لفافات توضع على الفم بعد التناول، وعلى كل فرد أن يحضر لفافته الخاصة به وحده، وأن يضعها فى جيبه ويخرجها وقت الاستخدام، ولن نوفر كذلك أغطية رؤوس للسيدات، وعلى كل سيدة أن تحضر (إيشارب) خاص بها وحدها".

وأضاف الأنبا بافلوس أسقف اليونان في بيانه، أنه لن تكون هناك أكواب لشرب المياه عقب التناول، وعلى كل متناول الاهتمام بأن تكون له زجاجة مياه خاصة به.

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الكنائس البالغ عددها ثمانية كنائس تمثل المذاهب المسيحية الثلاثة.

وأصدرت إيبارشية ملبورن وتوابعها بياناً بما يتعلق بفيروس كورونا والقلق الذي يسود المواطنين في كافة دول العالم والتدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الإيبارشية في كنائسها ومن شأنها تعمل على منع انتشار المرض بين شعب الكنيسة طبقاً لما يلى: توفير أكواب بلاستيكية أو ورقية صغيرة بكنائس الإيبارشية تستخدم لمرة واحدة للأفراد المتقدمين للتناول والتخلص منها بعد انتهاء المناولة، وتشجيع الأفراد المتقدمين للمناولة على استخدام لفائفهم الشخصية.

وأكد البيان تشجيع السيدات على استخدام غطاء الرأس الخاص بهم، والاهتمام بغسل الأيادي والاعتناء بنظافتها باستخدام المطهرات.

وفى الكويت أيضا، قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التي تخضع لإشراف الأنبا أنطونيوس، مطران القدس، اتخاذ إجراءات احترازية بإغلاق جميع الكنائس لمدة أسبوعين بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أصاب حتى الآن 45 شخصا.

وبدأ إغلاق الكنائس منذ أمس الأحد الأول من شهر مارس، وحتى الـ14 منه، كإجراء احترازي يتماشى مع متطلبات وزارة الصحة بمنع التجمعات لتجنب تفشي فيروس كورونا .

ويعيش في الكويت نحو 300 مواطن مسيحي، في حين يبلغ عدد المسيحيين من غير المواطنين قرابة 900 ألف شخص من جنسيات عربية وأجنبية، كان هذا الإجراء للحفاظ على المصلين من الأمراض نظرا للتجمعات الكبيرة التي تشهدها.

بدوره، كشف المطران منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية بمصر والشمال الإفريقى، أن الكنيسة الأسقفية ستواجه كورونا باستخدام الكحول كمطهر قبل صلاة التناول، على أن يُجرى الطقس بغمس الخبز فى الكأس ووضعه في فم المتناول، مطالبًا المرضى بالمكوث في المنزل وتجنب القبلات.