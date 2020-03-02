الاتحاد الأوروبي يرفع درجة خطر "كورونا" من معتدل إلى مرتفع

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - أ ش أ

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي رفع درجة التأهب لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه رفع درجة الخطر من معتدل إلى مرتفع.

وقالت أورسولا فون - في تصريحات صحفية أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إنه تم تشكيل "قوة مجابهة كورونا" لتنسيق جهود الدول الأعضاء لمواجهة تفشي الفيروس، مضيفة أن خطر فيروس "كورونا" على دول الاتحاد الأوروبي انتقل من مرحلة متوسط إلى مرتفع، بعد ارتفاع عدد الوفيات بسببه داخل الاتحاد الأوروبي إلى 38 حالة.

وأعلنت السلطات الصينية - في وقت سابق اليوم - ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس "كورونا" داخل البلاد إلى 2912، والإصابات المؤكدة إلى أكثر من 80 ألفا، كما بلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي أكثر من 88 ألف شخص، توفي منهم نحو 3 آلاف شخص، فيما شفي حتى الآن 42 ألفا و 670 شخصا.