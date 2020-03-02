وكيل صحة الوادي الجديد: توعية مديري الفنادق بـ"فيروس كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد الدكتور أحمد محروس، اليوم الاثنين، عن عقد اجتماع مع مديري فنادق الخارجة للتوعية بفيروس كورونا ووضع خطط لتدريب جميع العاملين بالفنادق للوقاية منه.

وأضاف محروس، أن خطط التوعية تشمل تكثيف المرور على المطابخ وخزانات المياه وإتباع الإجراءات الوقائية، لافتًا إلى أنه تم تخصيص فريق طبي للتدخل السريع (RRT) وتنفيذ محاكاة للتعامل مع مصاب بفيروس كورونا ضمن محاور خطة المديرية لمواجهة الفيروس.

وأوضح أن قطاع الصحة بالمحافظة ينفذ حاليًا خطة لمواجهة الفيروس تتضمن 3 محاور رئيسية، الأول محور التدريب، والثاني استعدادات المستشفيات، والثالث تحديد الفرق الطبية والإدارات المسئولة عن تنفيذ الخطة.

وأشار محروس إلى أنه تم تحضير 220 ألف كمامة طبية استعدادا لأي طوارئ تتعلق بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن مخازن مديرية الصحة بالمحافظة بها 20 ألف كمامة طبية، وسيتم توريد 200 ألف كمامة أخرى خلال الفترة الحالية بالتنسيق مع الوزارة، ضمن خطة طوارئ وقائية تنفذها المديرية بإشراف مباشر من وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.