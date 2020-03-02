بالصور.. مكتبة الإسكندرية تطلق "أسبوع التعليم لرفع كفاءة الطلاب"

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

انطلقت اليوم الاثنين، فعاليات "أسبوع التعليم"، التي تنظمها مكتبة الإسكندرية في مقرها خلال الفترة من 2 إلى 5 مارس المقبل، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومؤسسة "EduVation" للتعليم والتدريب، وعدد من المؤسسات والمبادرات والشخصيات العامة المعنيين بالعملية التعليمية في مصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، الدكتور محمد أبو العزم عميد شؤون التعليم والطلاب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

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افتتح الفعاليات الدكتور أمجد الجوهري، رئيس قطاع المكتبات نيابة عن الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، مبينا إن "أسبوع التعليم" يأتي في إطار فعاليات مكتبة الإسكندرية العلمية والثقافية واستكمالاً لدورها في دعم خطط التنمية الوطنية والاتجاهات العامة للدولة التي تضع قضية التعليم على قمة أولوياتها.

أضاف الجوهري، أن فعالية أسبوع التعليم تسلط الضوء على أنشطة بنك المعرفة المصري ونظام التعليم الجديد في مصر والأنماط المختلفة للتعليم الرسمي وغير الرسمي، والتعليم الفني، وأيضًا تعليم الكبار، وإسهامات منظمات المجتمع المدني في رفع كفاءة الطلبة بمختلف المراحل الدراسية.

وأشار إلى أن الأنشطة ستجرى من خلال محاضرات تعريفية وجلسات نقاشية وورش عمل على مدار الأسبوع، بالإضافة إلى التعريف ببرنامج المعلمون 2030 الذي ينظمه قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، فضلا عن تناول طرق تحفيز الطلاب والإبداع في التعليم والاهتمام بالمعلمين ودورهم الرئيسي في العملية التعليمية من خلال معرض للزائرين تعرض فيه المؤسسات التعليمية أعمالها وبراءات اختراع لطلاب التعليم الفني.