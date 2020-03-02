المغرب: جميع الحالات المشتبه في إصابتها بـ"كورونا" سلبية

كشفت وزارة الصحة المغربية، صباح اليوم الإثنين، عن أن عدد الحالات التي اشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد داخل المغرب بلغ 27 حالة، وأنه تبين بعد

إجراء التحاليل المخبرية اللازمة خلوها من هذا الفيروس، وأن جميعها سلبية، وذلك في إطار منظومة اليقظة والرصد الوبائي، التي تنفذها الوزارة.

كانت وزارة الصحة المغربية زودت جميع المستشفيات بتجهيزات طبية متطورة للكشف عن فيروس "كورونا" الذي اجتاح أكثر من خمسين دولة حول العالم منذ تفشيه في مدينة "ووهان" الصينية أواخر شهر ديسمبر الماضي.