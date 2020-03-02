النواب الإيطالي يطالب بالعمل لمواجهة العجز الاقتصادي الناجم عن فيروس "كورونا"

دعا رئيس مجلس النواب الإيطالي، روبيرتو فيكو، إلى ضرورة التلاحم داخل البرلمان لمواجهة العجز جراء حالة الطوارئ المترتبة على فيروس "كورونا" .
قال فيكو - في تصريحات صحفية بثتها وكالة أنباء "اَكي" الإيطالية اليوم الإثنين إن هذا ليس وقت الخلاف، مؤكدا الحاجة للعمل تجنب الأضرارالاقتصادية التي قد لا تشمل بلاده فحسب ، بل سيكون لها بعداً عالميا مما يتعين العمل أيضًا مع أوروبا .
وأضاف أنه سيتوجه قريبا إلى (بروكسل ) للتحدث إلى المؤسسات الأوروبية، مشددا على الحاجة لاستجابة واسعة ورؤية مشتركة.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس هيئة الدفاع المدنى الإيطالي إنجيلو بوريللى، أن خمس حالات مصابة توفيت أمس/ الأحد/ من بين 34 حالة وفاة ، مشيراً إلى أن حصيلة من لا يزالون في عداد المصابين 1577 شخصًا، فيما تعافى حتى الآن 83 شخصًا في جميع أنحاء إيطاليا، بينما ستظل المدارس مغلقة حتى الثامن من مارس الجاري.
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