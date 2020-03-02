عقيلة صالح يرد على وزير داخلية الوفاق بشأن إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في ليبيا

نفى رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، اليوم الإثنين، وجود أي قوات أو قواعد أجنبية في البلاد، مجددًا رفضه أي انتهاك للسيادة الليبية، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك.

قال عقيلة صالح: "بالنسبة لنا نرفض انتهاك السيادة الليبية ولا وجود لأي قوات وقواعد أجنبية، إلا من خلال السلطات المختصة في البلاد، وهي التي تسمح بذلك أو ترفض وفقًا للدستور والقانون

المعمول به في ليبيا".

وأضاف، معلقًا على تصريحات وزير الداخلية بحكومة الوفاق بشأن الدور الروسي في ليبيا بقوله: "وزير الداخلية في حكومة الوفاق غير الشرعية وغير الدستورية، هو من وافق على دخول قوات مرتزقة وجنود أتراك مدججين بكل أنواع الأسلحة إلى أرض البلاد، وفي صفوفهم جماعات إرهابية وقادة

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إرهاب مطلوبون دوليًا".

وفيما يتعلق بموافقة الحكومة في طرابلس على إنشاء قاعدة أمريكية في ليبيا، قال عقيلة: "الولايات المتحدة الأمريكية ليست بحاجة إلى قواعد في ليبيا ثابتة، حيث لديها قواعد متحركة في البحار والمحيطات، وكذلك مثل هذه الاتفاقيات تتطلب موافقة السلطات التشريعية وهي المعنية بذلك".

يذكر أن وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطنية الليبية المعترف بها دوليًا، فتحي باشاغا، قال في وقت سابق، إن بلاده لا تمانع في إقامة قاعدة عسكرية أمريكية، حال طلبت الولايات المتحدة ذلك.