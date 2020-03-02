الكويت تتسلح بـ3.6 مليون كمامة طبية لمواجهة كورونا

ذكرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، أنه تم وصول نحو 6ر3 مليون كمامة طبية، بعد استيرادها بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح؛ لمواجهة النقص الذي تعاني منه الأسواق المحلية، وتوفيرها للمواطنين والمقيمين.
وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي اليوم الإثنين - أنه تم تكليف الشركة الكويتية للتموين، بتوفير تلك الكماماتالمطابقة للمعايير الطبية، وتوزيعها عبر مراكز نقاط التموين في الكويت قريبًا.
تلك الكمامات والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير الطبية العالمية، والإشراف على سلامة تخزينها وتوزيعها، فضلًا عن إرشاد المواطنين بكيفية الاستخدام الصحيح، عبر النشرات ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة.
أشارت إلى أنه تم استيراد تلك الكميات، بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الصحة والدفاع الكويتيتين؛ حيث تحملت (الدفاع) مسئولية نقل تلك الكميات عبر طائراتها الجوية، مما سهل وصولها إلى البلاد ، بينما تولت (الصحة) فحص
كانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت اليوم اكتشاف 10 حالات إصابة جدية بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد المصابين إلى 56 حالة.
يذكر أن انتشار فيروس كورونا في عدد كبير من دول العالم أدى إلى حدوث نقص في الكمامات الطبية في كافة أنحاء الكرة الأرضية.
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