الاتحاد الأوروبي يرفع درجة خطر كورونا من معتدل إلى مرتفع

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون، اليوم الإثنين، إن الاتحاد الأوروبي رفع درجة التأهب لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تم رفع درجة الخطر من معتدل إلى مرتفع.
ووفقًا لروسيا اليوم قالت في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إنه تم تشكيل"قوة مجابهة كورونا" لتنسيق جهود الدول الأعضاء لمواجهة تفشي الفيروس.
وأضافت فون: "خطر فيروس كورونا على دول الاتحاد الأوروبي انتقل من مرحلة متوسط إلى مرتفع، بعد ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن فيروسكورونا داخل الاتحاد الأوروبي إلى 38".
وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا داخل البلاد إلى 2912، والإصابات المؤكدة إلى أكثر من 80 ألفًا، كما بلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي أكثر من 88 ألف شخص، توفى منهم نحو 3 آلاف شخص، فيما شفي حتى الآن 42670 شخصًا.
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