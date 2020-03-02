نفت السلطات الكويتية ما تم تداوله بشأن وضع وزير الدولة لشئون الخدمات ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة مبارك الحريص بالحجر المنزلي بسبب إصابته بفيروس كورونا.
ووفقًا لموقع روسيا اليوم جاء ذلك على لسانالمتحدثة الرسمية باسم وزارة المواصلات عبير الشريدة، التي أكدت أن الوزير الحريص حاليَّا بإجازة خاصة في بريطانيا وتحديدًا بالعاصمة لندن، ومن المقرر أن يعود بعد انتهاء إجازته إلى أرض الوطن.
وحول أخذ الوزير الحريص إجازة في ظل الظروف التي تشهدها البلاد، والمساعي التي يبذلها مجلس الوزراء لمنع انتشار فيروس كورونا، قالت الشريدة إن الوزير اضطر إلى أخذ إجازة لظروف طارئة وسيعاود العمل خلال هذا الأسبوع بعد عودته من لندن.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تنفي وضع وزير تحت حجر منزلي بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.