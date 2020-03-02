الكويت تنفي وضع وزير تحت حجر منزلي بسبب كورونا

نفت السلطات الكويتية ما تم تداوله بشأن وضع وزير الدولة لشئون الخدمات ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة مبارك الحريص بالحجر المنزلي بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ووفقًا لموقع روسيا اليوم جاء ذلك على لسان

المتحدثة الرسمية باسم وزارة المواصلات عبير الشريدة، التي أكدت أن الوزير الحريص حاليَّا بإجازة خاصة في بريطانيا وتحديدًا بالعاصمة لندن، ومن المقرر أن يعود بعد انتهاء إجازته إلى أرض الوطن.

وحول أخذ الوزير الحريص إجازة في ظل الظروف التي تشهدها البلاد، والمساعي التي يبذلها مجلس الوزراء لمنع انتشار فيروس كورونا، قالت الشريدة إن الوزير اضطر إلى أخذ إجازة لظروف طارئة وسيعاود العمل خلال هذا الأسبوع بعد عودته من لندن.