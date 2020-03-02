سلطان عُمان يبحث مع وزير خارجية بريطانيا التعاون الثنائي بين البلدين

استقبل السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، اليوم، بقصر العلم العامر بمسقط، وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب.

تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي القائم بين البلدين الصديقين، في إطار العلاقات الوطيدة التي

تربطهما، والأمور ذات الاهتمام المتبادل بين الجانبين.

كان وزير الخارجية البريطانى وصل إلى السلطنة صباح اليوم في زيارة رسمية تستغرق يومين.