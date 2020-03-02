القوني: لا توجد اَي إصابات لكورونا بين المصريين في الكويت

أكد السفير طارق القوني سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت بأن السفارة تتابع تطورات فيروس كورونا المستجد منذ اعلان السلطات الكويتية عن رصد حالات الإصابة به، والجهود الحثيثة التي تقوم بها لمنع انتشاره.وأكد القوني أنه لم يتم رصد أية حالات الإصابة بالفيروس إلى الآن بين المصريين المقيمين بدولة الكويت، كما لم تعلن السلطات الكويتية عن أية حالات اشتباه أو إصابة لمواطنين مصريين دخلوا عبر منافذ الوصول خلال الفترة الماضية مؤكدا استمرار التواصل مع الجانب الكويتي في هذا الشأن ولا سيما الإجراءات المتعلقة بإجراءات فحص المصريين بمنافذ الوصول وتأشيرات الدخول. ودعا القوني أبناء الجالية مجددا لاتباع الإرشادات الطبية الوقائية وتجنب التجمعات والأماكن المزدحمة، والالتزام

بالتعليمات الصادرة من جهات الاختصاص في هذا الشأن، ونوه إلى قيام القنصلية في الكويت باتخاذ بعض الاحتياطات لضمان استمرار تقديم الخدمات القنصلية للجمهور وفق الإرشادات الوقائية المتبعة

من جانب آخر، أشار القوني إلى الاهتمام الذي يحظى به موضوع فيروس كورونا المستجد في مصر ومتابعة كافة أجهزة الدولة لتطوراته داخليا وخارجيا، وأشار في هذا الصدد إلى اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح

السيسي مع عدد من الوزراء المعنيينأمس وتوجيهات سيادته برفع درجات الاستعداد لمواجهة ظهور أية حالات محتملة وفقا لمعايير منظمة الصحة العالميةكما نقل القوني تأكيد السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على أن الدولة لن تخفي شيكا في هذاالخصوص والتعامل مع هذا الملف بكل شفافية، وتوجيه سيادته للجهات المعنية بتنفيذ الأدوار المطلوبة من كل منها فيإطار خطة الدولة لمواجهة الفيروس فضلا عن التنسيق اليومي مع منظمة الصحة العالمية وتطبيق تعليمات المنظمة في هذاالشانواستعرض القوني جانبا من الإجراءات التي اتخذتها الدولة بتشديد الإجراءات الاحترازية بما في ذلك تشديد الفحصالطبي في المطارات والموانئ تجاه القادمين من كافة الدول، وتجهيز المرافق الطبية اللازمة وتدريب فرق الرصد وجميع الفرقالطبية على كيفية التعامل الآمن مع حالات الإصابة، وكذا التدريب على كيفية اتباع أساليب مكافحة العدوى، بالإضافة إلىتوفير المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبيةوحول ما يثار بشأن انتشار الفيروس في مصر، شدد القوني على أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس بلغتحالتين حتی ۲ مارس الجاري وهي لشخصين أجنبيين كانا في زيارة لمصر وتم اتخاذ الإجراءات الطبية بشأنهما وشفاؤهما ، فيما لم يتمتسجيل أية حالات إصابة بين المصريين، ونوه القوني في هذا الإطار إلى ما أعلنت عنه السيدة وزيرة الصحة هالة زايد عن سحبعينات من ۱۹۶۳ حالة مشتبها بها وتبين سلبيتها، إضافة إلى قيام وزارة الصحة بمتابعة المخالطين للحالات التي أعلنت عنهادول مثل كندا وفرنسا والتي كانت في زيارة لمصر مؤخرًا والاطمئنان لعدم وجود إصابات بينهم، مشيرًا إلى عدم وجود دليلعلى فرضية إصابة تلك الحالات أثناء وجودها بمصر، فضلًا عن أن تلك الدول لم تتخذ أية إجراءات احترازية إضافية تجاهالقادمين من مصر بخلاف الكشف الذي تجريه في منافذ الدخول لكل القادمين اليها من جميع الجنسياتوقد اختتم السفير طارق القوني تصريحاته بالتأكيد على أنه لا توجد مصلحة لإخفاء معلومات حول انتشار المرضبمصر لا سيما مع التزام مصر بمعايير منظمة الصحة العالمية مستشهدا بالإجراءات التي قامت بها الدولة في حالات مشابهةمثل أنفلونزا الطيور والخنازير، وأهاب القوني بوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي توخي الدقة وعدم تداول معلوماتغير موثوقة المصدر، ومتابعة ما يصدر عن الجهات الرسمية، ومنظمة الصحة العالمية التي تعمل بشكل وثيق مع مصر فيتقديم المشورة الفنية الخاصة بأنشطة التحقيق والاستجابة ولم يصدر عنها أية بيانات تشير لانتشار الفيروس في مصر.