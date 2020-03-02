كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غارات أمريكية في إقليم كونار شرقي أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، سلسلة غارات أمريكية في إقليم كونار شرقي أفغانستان، أسفرت عن مقتل 6 مسلحين من تنظيم داعش الإرهابي.

وقال الجيش الأفغاني، في بيان له إن طائرات دون طيار للجيش الأمريكي، استهدفت مقاتلي تنظيم داعش في منطقة سوكي بإقليم كونار، أمس الأحد، حسبما ذكر موقع "خاما برس" الإلكتروني الإخباري.

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وأضاف الجيش الأفغاني، أن الغارات الجوية استهدفت أيضاً عناصر من داعش في ديواغول فالي بالاقليم، ما أسفر عن مقتل 6 على الأقل من مسلحي التنظيم الإرهابي، موضحاً أن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل غني، القائد المسؤول عن سجون داعش، وقاري زاهر، القائد المحلي البارز في التنظيم.

ولم يعلق أي من الموالين لداعش على الغارات الجوية حتى الآن.