كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا تعلن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 150 شخصًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة رويترز، اليوم الاثنين، بأن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض، أعلن أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 150 من 129 حالة.

وكانت السلطات الصحية في ألمانيا، قد سجلت أكثر من نصف حالات الإصابة في ولاية نورد راين فستفاليا، أكبر الولايات من حيث عدد السكان الواقعة غربي البلاد.

وأعلنت السلطات الألمانية إغلاق العديد من المدارس ورياض الأطفال في الولاية، في محاولة لمنع انتشار الفيروس بعد تأكيد إصابة بعض العاملين.

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وتوقع وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر يوم أمس الأحد، توفر مصل لفيروس كورونا بحلول نهاية العام.

قال زيهوفر، ردا على سؤال عن استعداد ألمانيا لإغلاق مدن ومناطق لاحتواء التفشي: "سيكون هذا هو الملاذ الأخير". ولم يذكر ما الذي يمكن أن يدفع ألمانيا لتطبيق مثل هذه الإجراءات المشددة.