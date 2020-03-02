كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليبيا: قائدان عسكريان يتوعدان القوات التركية والمرتزقة السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقل موقع العين الإخبارية، عن قائدين عسكرين ليبيين قولهم إن الجيش الليبي توعد بإيقاع المزيد من الخسائر في صفوف القوات التركية والمرتزقة السورية التابعة لها.

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وقال اللواء المبروك الغزوي: "رسالتنا كانت واضحة وهي أنهم (الأتراك) مرتزقة لا نعتبر لهم أي وزن، فقد فقدوا ملابسهم في بلدهم وفقدوا أسلحتهم وضباطهم وقادتهم وجنودهم على أرض أحفاد المختار".

ووجه الجيش الليبي رسالة قاسية للأتراك باستهداف نحو 10 طائرات تركية مسيرة خلال الأيام القليلة الماضية.