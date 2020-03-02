كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوزبكستان تعلق رحلاتها الجوية مع أفغانستان وإيران وإيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علقت السلطات في أوزبكستان الرحلات الجوية من وإلى أفغانستان وإيران وإيطاليا لمنع انتشار فيروس كورونا، وفق ما أعلنته وزارة خارجية الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، اليوم الاثنين، كما ذكرت وكالة "رويترز".

وقد شهدت إيران، أعلى عدد وفيات بفيروس كورونا المستجد خارج الصين التي نشأ فيها المرض. كما أعلنت عدة دول في المنطقة عن ظهور إصابات فييها لأشخاص سافروا إلى العاصمة طهران.

وبحسب السلطات الصحية في إيران، ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد، إلى 54، وقفز عدد المصابين إلى 978.