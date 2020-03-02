أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين

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أخبار عاجلة الآن || فضيحة مدوية بشأن مصابي فيروس كورونا في إيران

كشف نائب رئيس لجنة الصحة بالبرلمان الإيراني محمد حسين قرباني، فضيحة مدوية بشأن مصابي فيروس كورونا في البلاد. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || ليبيا: قائدان عسكريان يتوعدان القوات التركية والمرتزقة السورية

نقل موقع العين الإخبارية، عن قائدين عسكرين ليبيين قولهم إن الجيش الليبي توعد بإيقاع المزيد من الخسائر في صفوف القوات التركية والمرتزقة السورية التابعة لها. أخبار عالمية عاجلة اليوم || انطلاق ثالث انتخابات تشريعية في إسرائيل

تشهد إسرائيل اليوم الاثنين، ثالث انتخابات تشريعية في أقل من عام، ستكون حاسمة لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو الذي يكافح للبقاء في السلطة في ظل اتهامه بالفساد.

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