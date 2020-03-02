كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تصعد القتال في إدلب السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت قوات النظام السوري في إدلب خلال الأيام الماضية، إلا أن تركيا بدأت مرحلة جديدة منذ سقوط 33 جنديا تركيا الخميس الماضي.

ويوم الأحد الماضي، أسقطت تركيا طائرتين حربيتين سوريتين فوق إدلب، وقصفت مطارًا عسكريا يبعد عن خطوط مواجهتها، في تصعيد كبير لعملياتها العسكرية بعد مقتل عشرات من الجنود الأتراك الأسبوع الماضي.

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وقد أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 19 جنديَا من قوات النظام السوري، خلال قصف لطائرات مسيرة تركية في شمال غرب سوريا.

وكانت تركيا، قد سمحت للمهاجرين بدخول الاتحاد الأوروبي عبر حدودها في محاولة على ما يبدو للضغط من أجل الحصول على دعم الاتحاد الأوروبي في معالجة الأزمة السورية.