كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستراليا تحذر: لا نستطيع إيقاف انتشار فيروس كورونا من الخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح كبير المسؤولين الطبيين الأستراليين، اليوم الاثنين، بأنه لم يعد من الممكن منع الأشخاص المصابين بفيروس كورونا تمامًا من دخول أستراليا، مشيرًا إلى مخاوف من تفشي المرض في اليابان وكوريا الجنوبية.

وقال بريندان ميرفي، كبير المسؤولين الطبيين الأستراليين، للصحفيين في كانبرا: "لم يعد من الممكن منع حدوث حالات جديدة"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف: "لدينا مخاوف بشأن اليابان وكوريا الجنوبية. إنهم يعملون بجد للسيطرة على تفشي المرض لكننا ما زلنا نشعر بالقلق من احتمال إصابة الأشخاص في تلك البلدان وغيرها من البلدان شديدة الخطورة بالعدوى".

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وقد أكدت أستراليا، وهي واحدة من أوائل الدول التي وضعت قيودًا على حدودها في محاولة للحد من انتشار الفيروس، أول حالة وفاة لها بسبب المرض يوم الأحد.

وجاءت تعليقات كبير المسؤولين الطبيين في الوقت الذي أكد فيه المسؤولون الأستراليون الحالة الثلاثين لفيروس كورونا في البلاد، وهو رجل يبلغ من العمر 40 عامًا وصل إلى ملبورن ثاني أكثر المدن اكتظاظًا بالسكان في أستراليا. سافر في وقت لاحق إلى تسمانيا.

وفي الوقت نفسه، حددت أستراليا الرجل البالغ من العمر 78 عامًا والذي أصبح أول شخص في البلاد يموت من فيروس كورونا باسم جيمس كوان.

كان راكباً على متن سفينة دايموند برنسيس التي كانت مملوكة لساحل اليابان لأسابيع. تم نقل كوان وزوجته المصابة بالفيروس إلى أستراليا لتلقي العلاج.