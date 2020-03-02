اخبار العالم

الاحتلال يقصف مركبة في القنيطرة بسورية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قصفت قوة عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الإثنين، مركبة في القنيطرة بسورية، وذلك بزعم أن المركبة استقلها مجموعة من القناصة وحاولوا إطلاق نار صوب قوة إسرائيلية.

ووفقا لبيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، فقد رصدت قوة عسكرية محاولة ما أسماه عملية قنص في منطقة شمال هضبة الجولان في الجانب السوري.

وأوضح المتحدث العسكري أن "قوة عسكرية قامت بتنفيذ غارة على المركبة المتورطة في محاولة تنفيذ العملية التخريبية"، بحسب المزاعم الإسرائيلية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال يقصف مركبة في القنيطرة بسورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا