الاحتلال يقصف مركبة في القنيطرة بسورية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قصفت قوة عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الإثنين، مركبة في القنيطرة بسورية، وذلك بزعم أن المركبة استقلها مجموعة من القناصة وحاولوا إطلاق نار صوب قوة إسرائيلية.
ووفقا لبيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، فقد رصدت قوة عسكرية محاولة ما أسماه عملية قنص في منطقة شمال هضبة الجولان في الجانب السوري.
وأوضح المتحدث العسكري أن "قوة عسكرية قامت بتنفيذ غارة على المركبة المتورطة في محاولة تنفيذ العملية التخريبية"، بحسب المزاعم الإسرائيلية.
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