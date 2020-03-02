محكمة مصرية تقضي بإعدام هشام عشماوي و36 آخرين

الإثنين 2 مارس 2020

قضت محكمة مصرية اليوم الإثنين، على هشام عشماوي و36 آخرين بالإعدام في القضية التي تعرف باسم "أنصار بيت المقدس". وحسب موقع "بوابة الإهرام" الإلكتروني اليوم الإثنين، عاقبت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد 61 متهماً آخرين، كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية ضد 23 متهماً في القضية ذاتها لوفاتهم. وكانت محكمة جنايات القاهرة أحالت المتهمين في 1 فبراير (شباط) الماضي إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم النهائي. وأسندت النيابة العامة للمتهمين "الضلوع في 54 عملية إرهابية، أهمها ارتكاب جرائم تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتخابر مع منظمة أجنبية هي حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد، وإحراز الأسلحة، والمتفجرات".

