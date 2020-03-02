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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 6 دواعش في غارة أمريكية بأفغانستان والان مع التفاصيل
الإثنين 2 مارس 2020
قال تقرير إخباري اليوم الإثنين، إن سلسلة غارات أمريكية في إقليم كونار شرقي أفغانستان، أسفرت عن مقتل 6 مسلحين من تنظيم داعش الإرهابي. ونقل موقع "خاما برس" الإلكتروني الإخباري عن بيان للجيش الأفغاني، أن "طائرات دون طيار للجيش الأمريكي، استهدفت مقاتلي تنظيم داعش في منطقة سوكي بإقليم كونار، أمس الأحد". وأضاف البيان أن الغارات الجوية استهدفت أيضاً عناصر من داعش في ديواغول فالي بالاقليم، ما أسفر عن مقتل 6 على الأقل من مسلحي التنظيم الإرهابي، موضحاً أن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل غني، القائد المسؤول عن سجون داعش، وقاري زاهر، القائد المحلي البارز في التنظيم. ولم يعلق أي من الموالين لداعش على الغارات الجوية حتى الآن.
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