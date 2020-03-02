شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني لبناني: بيروت تدفع ثمن الخروج على التضامن العربي والان مع التفاصيل

الإثنين 2 مارس 2020 قال النائب اللبناني محمد الحجار، اليوم الإثنين، إن "لبنان دفع ولايزال، أثمان الخروج على التضامن العربي والتدخل في الحروب الخارجية". وأضاف حجار في تغريدة على تويتر "رغم ما دفعه لبنان من أثمان بسبب الخروج على التضامن العربي يأتي من يتحدث عن تدهور، نتيجة سياسات من سبق، وهم شركاء في من سبق". وأضاف "السؤال يبقى هل بإمكان لبنان الخروج من أزمته بإمكانياته الذاتية؟ فرجونا عضلاتكم الاقتصادية والمالية وإلا كفى تنظيراً وشعبوية".





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