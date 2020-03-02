شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة المصرية تُعلن ثاني إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 2 مارس 2020 قالت وزارة الصحة المصرية في بيان على فيس بوك الأحد، إنها اكتشفت إصابة أجنبي بفيروس كورونا في البلاد. وقالت الوزارة إن الحالة التي لم تكشف جنسيتها نقلت إلى مستشفى لعزلها، وأنها تتلقى العلاج اللازم. وأضافت الوزارة أنها تتخذ إجراءات وقائية صارمة مع المخالطين للمريض. وهذه ثاني إصابة بالفيروس في مصر، وذكر البيان أن الحالة الأولى حصلت على العلاج وتعافت.





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