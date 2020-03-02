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شكرا لقرائتكم خبر عن الوالي يناقش الأوضاع الإقتصادية في عدن مع نخبة من المتخصصين والان مع التفاصيل
الإثنين 2 مارس 2020
ناقش عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، الدكتور عبدالناصر الوالي، اليوم الإثنين بمقر رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي مع نخبة من الكوادر والمختصين المجال الاقتصادي، الأوضاع الإقتصادية في عدن .
وتطرق اللقاء الذي حضره مستشار رئيس المجلس للشؤون الاقتصادية الدكتور عبدالسلام حميد، إلى إنعكاسات هذه الأوضاع على حياة المواطن، وكذا الاشكاليات القائمة في قطاع المشتقات النفطية، والتعديات على أراضي المنطقة الحرة ومحاولات العبث والتعدي التي تطالها.
وشدد الاجتماع على أهمية معالجة الاختلالات القائمة حالياً وكسر الاحتكار بما يتيح فرص للتنافس أمام جميع المستثمرين في هذا القطاع.
وخرج اللقاء بجملة من المقترحات والآليات والسُبل الكفيلة بمعالجة تلك الأوضاع بما يسهم في التخفيف عن كاهل المواطنين تبعات ذلك الانهيار الاقتصادي.
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