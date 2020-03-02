القوات المسلحه الجنوبية تكسر مليشيات الحوثي  في قطاع بَتَار خلال الـ24

الإثنين 2 مارس 2020

على وقع الإنكسارات المتتالية للمليشيات الحوثية في مختلف جبهات محور الضالع، تمكنت القوات المسلحة الجنوبية مساء الأحد من كسر هجوم واسع للمليشيات الحوثية عززته بالأسلحة الثقلية، كانت قد حاولت شنه باتجاه قطاع بتار بين مديريتي قعطبة والحشاء شمال غرب الضالع.



المليشيات الحوثية شنت هجومها باتجاه مواقع وحدات القوات الجنوبية شمال بلدة بتار، آملتاً في إحقاق أي تقدم على وقع استشهاد الشهيد القائد ”اسماعيل الأعجم“ فجر اليوم، لكنها سرعان ما انكسرت بعد تلقيها ضربات خاطفة أفقدتها نسقها وأربكت ترتيباتها الهجومية.

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إن القوات الجنوبية كانت قد عززت من تواجدها في هذا القطاع بوحدات قتالية مزودة بأسلحة ثقيلة ومتوسطة تحسباً لأي طارئ في وقت مبكر من هذا اليوم، وقد مثلت هذه الوحدات إضافة نوعية بدخول جزء منها في خط المواجهات، إلى جانب الوحدات السابقة من كتائب الشهيد الشوبجي التي كان يقودها القائد الشهيد ”لعجم“.

يذكر أن هذا الإنكسار هو الثاني الذي منيت به المليشيات الحوثية خلال هذا اليوم ”الأحد“ في نفس القطاع، حيث تم كسر هجومها الأول عند الساعة الثانية فجر اليوم والذي ارتقى فيه القائد لعجم شهيداً في مواجهات مباشرة، تمكن هو وأفراده من أيقاع عدد كبير من عناصر المليشيات الحوثية بين قتيل وجريح قبل أن يرتقي شهيدا.