شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعلن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أكدت سلطات الصحة البريطانية، اليوم الأحد، وجود 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 35.

وقال كبير الأطباء في بريطانيا كريس ويتي، في بيان له، على وسائل التواصل الاجتماعي، إن ثلاثة ممن أثبتت الفحوص إصابتهم كانوا على اتصال وثيق بحالة إصابة معروفة، وجاء ستة آخرون قادمون من إيطاليا إلى بريطانيا في الآونة الأخيرة وجاء إليها اثنان آخران من إيران، ولم يسافر أحد المصابين إلى وجهة ذات صلة وتتحرى السلطات كيفية إصابته بالعدوى.