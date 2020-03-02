شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مأزق أردوغان في سوريا.. روسيا غدرت به و”الناتو” يشك في ولائه والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- طيران الاحتلال الإسرائيلي تدخل لإنقاذ قواته نشر قبل 1 ساعة - 12:58 مساءً, 2 مارس 2020 م المناطق - يوسف المطيري أوضحت تقارير نقلتها وكالة الأنباء الألمانية أن اردوغان وضع تركيا في مأزق بعد سقوط العشرات من الجيش التركي بعد هجوم الجيش السوري المفاجئ وتوعده لمزيد من القتلى في أوساط الجيش التركي.

وأوضح “التقرير” أن الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” لم يعد يخفي حجم الخسائر التي تتعرض لها قواته، وحلفاؤه من التنظيمات الإرهابية في سوريا وليبيا، بالرغم من قطع خدمة الإنترنت عن الأتراك، فضلا عن تكرار طلب المساعدة من حلف شمال الأطلسي “ناتو” الذي لم يعد يثق في ولائه.

وكشفت أحداث التدخل التركي في أدلب تدخل الطيران الإسرائيلي لإنقاذ قوات الرئيس التركي أردوغان وقصف الجيش السورى، تزامنا مع تعرض القوات التركية وحلفائها من الإرهابيين لضربات موجعة من الجيش السورى”.

وأشار “التقرير” الى أن هجوم الجيش السوري على المواقع العسكرية التركية في إدلب أسقط عشرات القتلى من جانب الجيش التركي ومع التوعد السوري بالمزيد بسبب دعم تركيا للإرهابيين، حيث سارعت أنقرة لطلب المساعدة من حلف الناتو، ودعت إلى إنشاء منطقة حظر طيران على الحدود السورية التركية بعد أن أدارت روسيا وجهها عن تركيا.

وذكر “التقرير أن حلف الناتو لم يعد بأكثر من التضامن مع تركيا دون اتخاذ أي تدابير ملموسة من أي نوع بسبب الشك في موقف تركيا من الاتحاد الأوروبي حيث لجأت أنقرة إلى موسكو لشراء منظومة صواريخ S-400 الروسية رغم تحذيرات الناتو والولايات المتحدة الأمريكية، مما أفقد تركيا ثقة الاتحاد الأوروبي لتبقى وحيدة في إدلب مع دعم روسيا للجيش السوري ضد أردوغان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مأزق أردوغان في سوريا.. روسيا غدرت به و”الناتو” يشك في ولائه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.