شكرا لقرائتكم خبر عن العراق : ارتفاع الإصابة بـ«كورونا» إلى 21 حالة والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة العراقية اليوم الاثنين إن السلطات سجلت حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا لشخصين زارا إيران في الآونة الأخيرة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة حتى الآن إلى 21.

وذكرت الوزارة في بيان أنه تم اكتشاف الحالتين في بغداد.