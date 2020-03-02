شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل أول حالتي إصابة بـ«كورونا» في إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليوم الاثنين إن الفحوص أثبتت إصابة إندونيسيتين بفيروس كورونا بعد أن خالطتا امرأة يابانية مصابة لتُسجل بذلك أول حالات صابة مؤكدة في إندونيسيا رابع أكبر دول العالم من حيث عدد السكان.

وقال ويدودو للصحفيين في القصر الرئاسي إن امرأة تبلغ من العمر 64 عاما وابنتها (31 عاما) أصيبتا بالفيروس بعد اتصالهما بزائرة يابانية تقيم في ماليزيا وتأكدت إصابتها بعد رحلة لإندونيسيا.

وأضاف "بعد الفحوص كانتا في حالة مرضية. تلقيت صباح اليوم تقريرا بأن التحاليل أثبتت إصابة المرأة وابنتها بفيروس كورونا". وتتلقى المرأتان العلاج الآن في مستشفى سوليانتي ساروسو للأمراض المعدية في جاكرتا.