القضاء: الإعدام شنقاً حتى الموت لداعشي اغتصب فتاة ايزيدية ‏

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، عن صدور حكم بالإعدام شنقاً حتى الموت لعنصر في تنظيم "داعش" قام بـ"اغتصاب" فتاة ايزيدية ‏في مدينة الموصل. وقال المركز الإعلامي للمجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "محكمة جنايات الكرخ في رئاسة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية أصدرت حكماً ‏بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق الارهابي المُكنّى بـ (أبو همام) أقدم من جملة أفعاله ‏على إغتصاب فتاة إيزيدية أثناء اجتياح العصابات الإرهابية لمحافظة نينوى". ‏



وأوضح المركز، أن "المشتكية الايزيدية أهداها ‏التنظيم الإرهابي إلى المجرم كسبية مكافأة له على جرحه في إحدى المعارك مع ‏القوات الأمنية العراقية"، مشيراً إلى أن "المحكمة حكمت على الارهابي بالاعدام شنقا وفقا لأحكام المادة ‏الرابعة /2 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005.".

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