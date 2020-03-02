الصين في جنوب شرق اسيا ايطاليا في جنوب اوربا ايران في الشرق الاوسط يتعرض مواطنوا هذه الدول الى حملات عنصرية واعتداءات بهجمات جسدية أو لفظية بسبب انتشار الفايروس المستجد .. كورونا يكشف عن الوجه الاخر للعنصرية شهدت مدينة لوس أنجليس واقعة تنمر بحق طالب أسيوي بعد أن اتهمه بعض الأشخاص بأنه يحمل المرض وضربوه بشدة. تم تأجل تصوير الجزء السابع من سلسلة «المهمة المستحيلة» Mission Impossible للممثل الأميركي توم كروز بعد أن كان مقرراً له التصوير في مدينة البندقية في إيطاليا اما في الشرق الاوسط فقد وجهت اصابع الاتهام الى ايران بأنها سبب انتشار المرض في المنطقة برأيك هل ساهم فيروس كرونا بتفشي العنصرية بين الشعوب ؟ #فيديوغراف #السومرية #كورونا

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو..كورونا يخلق مناخا عنصريا بين الشعوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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