اعلن اتحاد النقل الجوي الدولي "IATA"، الاثنين، أن خسائر شركات الطيران في الشرق الأوسط بلغت نحو 100 مليون دولار بسبب فيروس كورونا.
وقال في بيان إن خطوط الطيران في منطقة الشرق الأوسط خسر ما يقدر بـ 100 مليون دولار حتى الآن جراء تفشي فيروس كورونا، مشددا أنه يجب على الحكومات مساعدة شركات الطيران في "تلك الفترة الصعبة".
واضاف أن مبيعات التذاكر من المتوقع أن تشهد انخفاضا في منطقة الشرق الأوسط على مدار الأسابيع المقبلة، مشيرا الى أن الإيرادات تواجه خطرا إذا استمرت القيود على الطيران في آسيا.
وأوضح الاتحاد أنه من المتوقع أن تخسر شركات الطيران العالمية 1.5 مليار دولار خلال العام الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر 100 مليون دولار.. خسائر شركات الطيران في الشرق الأوسط بسبب فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.