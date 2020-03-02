100 مليون دولار.. خسائر شركات الطيران في الشرق الأوسط بسبب فيروس كورونا

وقال في بيان إن خطوط الطيران في منطقة الشرق الأوسط خسر ما يقدر بـ 100 مليون دولار حتى الآن جراء تفشي فيروس كورونا، مشددا أنه يجب على الحكومات مساعدة شركات الطيران في "تلك الفترة الصعبة".

واضاف أن مبيعات التذاكر من المتوقع أن تشهد انخفاضا في منطقة الشرق الأوسط على مدار الأسابيع المقبلة، مشيرا الى أن الإيرادات تواجه خطرا إذا استمرت القيود على الطيران في آسيا.



وأوضح الاتحاد أنه من المتوقع أن تخسر شركات الطيران العالمية 1.5 مليار دولار خلال العام الحالي.