مطار بغداد: ملتزمون بفحص جميع المسافرين العراقيين القادمين من البلدان المصابة وبائياً

اكدت ادارة مطار بغداد الدولي، الاثنين، التزامها بفحص جميع المسافرين العراقيين القادمين من البلدان المصابة وبائياً والمحظورة من دخول رعاياها إلى العراق.
وشددت ادارة المطار على "كافة الفرق الطبية المتواجدة هناك بإجراء كافة الفحوصات المباشرة على العراقيين القادمين ونقل الحالات المشكوك بإصابتها إلى الحجر الصحي".
واهابت بجميع المسافرين العراقيين "التعاون مع المفارز الصحية المتواجدة في صالات مطار بغداد الدولي والالتزام بإجراء الفحص حفاظاً على الامن الصحي لبلدنا العزيز".
وكانت خلية الازمة الحكومية قد شددت على خضوع جميع الوافدين من دول (الصين، ايران، اليابان، كوريا الجنوبية، تايلند، سنغافورة، ايطاليا ، الكويت، البحرين ) لاجراءات الفحص الطبي الالزامي في المنافذ الحدودية.
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