المرور: عدم احتساب مدة تعليق العمل بمراكز التسجيل ضمن فترة نفاذ العقد المروري

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، عدم احتساب مدة التوقف عن العمل بمراكز التسجيل، ضمن فترة نفاذ العقد المروري البالغة 30 يوماً. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "حسب توجيهات مدير المرور العام والمعاون الفني، وبالنظر لتعليق العمل في (مراكز) تسجيل المركبات ببغداد والمحافظات ومن أجل تخفيف الإجراءات وبما يضمن حقوق المواطنين، تنسب عدم احتساب مدة التوقف عن العمل ضمن فترة نفاذ العقد المروري البالغة 30 يوماً".



وكانت مديرية المرور العامة أعلنت، أمس الأول السبت (29 شباط 2020)، عن تعليق العمل في مواقع التسجيل وإصدار الإجازات في عموم العراق للوقاية من "فيروس كورونا".

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