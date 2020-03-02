بعد قرار أنقرة إيقاف الرحلات.. عراقيون في تركيا يناشدون بإعادتهم إلى العراق

وكانت السلطات التركية أعلنت، أمس الأول السبت، إيقاف الرحلات الجوية والبرية مع العراق مؤقتاً، تحسباً لانتشار فايروس كورونا.

وقال البياتي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نطالب وزارة الخارجية ووزارة النقل وسلطة الطيران المدني العراقية بالاهتمام بملف العراقيين المتواجدين في تركيا والذين سافروا مؤخراً لأغراض السياحة أو لأسباب أخرى".



وأضاف، "وردتنا مناشدات بأن شركات الطيران قد ألغت رحلات العودة إلى العراق المحجوزة والمدفوعة الثمن مسبقاً بعد إعلان تعليق الرحلات بين تركيا والعراق رسمياً بسبب مرض كورونا مؤخراً".

وتابع البياتي، أنه "حسب المناشدات فانه على مدى يومين هناك وعود لهم بإعادتهم إلى العراق ويتم نقلهم من مدينة إلى أخرى بدون توقيتات ثابتة مع وجود مؤشرات لاستغلالهم".

وكان السفير العراقي في تركيا حسن الجنابي دعا، أمس الأحد، العراقيين الراغبين بالعودة من تركيا للعراق إلى الاتصال بمكاتب الخطوط العراقية لتنظيم عودتهم.