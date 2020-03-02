انت الان تتابع بوتين يقول إن روسيا لا تخطط للدخول في حرب مع أحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

ذكرت وكالة تاس للأنباء يوم الاثنين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن روسيا لا تخطط للدخول في حرب مع أحد لكنها ترغب في إثناء دول أخرى عن الدخول في صراع مع موسكو.

أدلى بوتين بتلك التصريحات في مقابلة مع الوكالة الروسية التي بدأت نشر مقتطفات منها على أجزاء في 20 فبراير شباط. والتصريحات التي نشرتها تاس يوم الاثنين جاءت ضمن الجزء السادس من المقابلة.

وتزامن نشر التصريحات مع تزايد التوتر في منطقة إدلب بسوريا حيث تدعم روسيا قوات الحكومة السورية في مواجهة تركيا.