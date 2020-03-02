إيطاليا: حوالي 500 إصابة إضافية بفيروس كورونا في 24 ساعة

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احتياطات واسعة للتصدي لفيروس كورونا المستجد

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية تسجيل 500 إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

كما توفي خمسة أشخاص الأحد بسبب الفيروس مما يرفع عدد الوفيات إلى 34، علما أنه تم تشخيص حوالي 1700 إصابة منذ بداية انتشار الوباء.

سجلت إيطاليا نحو 500 إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، على ما أعلنت السلطات الصحية الأحد.ومنذ بدء الوباء، تم تشخيص إصابة نحو 1700 شخص في البلاد.

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وكان عدد المصابين بالفيروس 1128 السبت، بينما كان يبلغ 888 الجمعة. وبحسب الإحصاءات الإيطالية فقد تعافى 83 شخصا بالكامل منذ بدء وباء كوفيد 19.كما شهدت إيطاليا الأحد وفاة خمسة أشخاص جراء الفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 34 في ثلاث مناطق بشمال البلاد هي لومبارديا وإميليا-رومانيا وفينيتو.

ومن بين 779 مريضا كانوا لا يزالون الأحد في المستشفيات، يوجد 140 في العناية المركزة، بحسب ما أوضح المسؤول عن الحماية المدنية أنجيلو بوريلي الأحد.وأجرت إيطاليا حتى الآن عدد فحوص بلغ 21127، أي أكثر بكثير من الفحوص التي أجراها جيرانها الأوروبيون، وهو إجراء اتخذته السلطات الإيطالية بهدف معرفة المزيد عن دخول الفيروس إلى البلاد.